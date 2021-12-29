İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Yanıkkışla Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler 2 kişiyi gözaltına alırken, adreslerinde yapılan aramada 170 gram kubar esrar ile 70 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.