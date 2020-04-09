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Tarsus'ta yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yağan dolu, hem ova hem de kırsal bölgede ekili tarım arazilerine ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yağan dolu, hem ova hem de kırsal bölgede ekili tarım arazilerine ve meyve bahçelerine zarar verdi.



Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de son günlerde yer yer etkili olan yağışlı hava, Tarsus'a dolu şeklinde düştü.


Tarsus'un ova bölgesinde yer alan Kelahmet, Yeniçay ve Yeşiltepe Mahallelerinde kabak, patlıcan, salatalık, marul, fasulye ve diğer sebzelerin ekili olduğu alanlar ile kırsalda yer alan Tepeköy, Sarıveli, Cinköy ve Karadiken Mahallelerinde ise bağlar ve meyve bahçelerinde dolu yağışı zarara neden oldu.



Tarsus İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık yetkilileri, dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapacak.


Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Maalesef ki son aylarda ardı ardına doğal afetlere maruz kalan çiftçilerimiz, bu dolu yağışında da zarar gördüler.


Bu yağış TARSİM'in önemini bir kez daha ön plana çıkartmıştır. Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde, gıda sıkıntısı yaşanmaması için çaba gösteren çiftçilerimizin yaralarının bir an önce sarılmasını umut ediyoruz” dedi.

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