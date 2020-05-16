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Tarsus'ta yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Tarsus Çamlıyayla Yolu Sucular mevkiinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Sucular Mahallesi'nde çobanlık yapan ve yol kenarında giden Muttalip Döngel (55) adlı kişiyi, V.K. idaresindeki 01 DGS 73 plakalı kamyonet yoldan çıkması sonucu bariyer arasında sıkıştırdı. Kamyon ile bariyer arasında sıkışan Muttalip Döngel, olay yerinde hayatını kaybetti.


V.K. adlı sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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