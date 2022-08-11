Tarsus'ta yaz akşamları tiyatro oyunlarıyla şenlendi

Tarsus Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kentin sanat ve kültürle buluşması çerçevesinde organize ettiği ve Levent Kırca ekibinin sahnelediği, 'Bir Yaz Eğlencesi' oyunu, 22 günde 22 mahallede oynanarak 19 bin seyirciyle buluştu.

Kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaşılabilir kılmak için çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, halkın beğenisini topladığı yaklaşık 20 bin izleyiciye ulaşan tiyatro günlerini gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde duayen isimleri ağırlayan Tarsus Belediyesi, tiyatro günlerinin final oyununun sergilendiği 22. gününde meydanlar tıklım tıklım doldu. Bolca kahkaha ve alkışları toplayan tiyatro ekibi bu çerçevede yaz akşamlarını renklendirdi.

22 gün içerisinde ikinci kez Saint Paul Meydanında sergilenen tiyatro oyununu, vatandaşlar balkonlardan izledi, meydanlar dolup taştı.

Tiyatrocu Ahmet Çevik, Tarsus'ta bu etkinliği gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugün bizim son oyunumuzdu. Tarsus'a çok alıştık. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Yaklaşık 22 oyun oynadık. Ama bugün bir müjde aldık ki eylül ayında 10 gün daha burada olacağız. Böyle mahalle mahalle tiyatroları halkın ayağına getirmek her belediyenin harcı değildir. Bu anlamda Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a kocaman teşekkür ediyorum" dedi.

Tiyatro oyunu sonunda Levent Kırca ekibine teşekkürlerini sunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, cumhuriyete karşı büyük bir borcu olduğunu vurgulayarak, “1983 yılında 1950 McCarthy dönemini anlatan İzmir'de bir oyun izlemiştim. Lillian Hellman'ın kendisiyle yüzleşirken ve aynı zamanda sistemle eleştirisini ortaya koyan çok değerli bir oyundu. 1983 yılında, 12 Eylül cuntasından sonra insanların seslerinin çıkmadığı o müthiş ıslıktan, ıslık çalamayan bir hale döndüğü bir oyundu. Türkiye'de o 1983'te ki bu oyun, 2020 yılında tekrar sahneye kondu. Rutkay Aziz ve Işık Yenersu'yla ilk oyunu oynamıştı. Arkasına da Dolunay Soysal ve Rutkay Aziz oyunu oynadı. Bilgesu Erenus'un bir oyunuydu. Hepinizin bildiği gibi çok değerli bir oyundu. Bunu neden anlatıyorum? Bizim kırmızı çizgimiz var. Vatan, bayrak ve özgürlük. Cumhuriyet beni doktor ve belediye başkanı yaptı. Cumhuriyete karşı inanılmaz bir borcum var” diye konuştu.

"Sanatla iç içe olacağız"

Tarsus'u sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Bozdoğan, “İzlerken bile o kadar duygulandım ki, o duygu yükü şu Tarsus'un, şu sıcak yaz gecesinde sanatla tarihi buluştururken bile bize hala mesaj veriyorlardı. Kokuşmuşluğu görün, öğrenin, bilgi sahibi olun, yargılamayın, sorgulayın. Merak etmeyin sevgili Tarsuslular. Sanatla iç içe olacağız, her mahallemizde okuma salonlarıyla, kütüphaneleriyle hepinizi selamlayacağız" ifadelerini kullandı.