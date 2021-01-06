Tarsus'ta yeni dünya ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesindeki yeni dünya ağaçları çiçek açtı.

İlçeye bağlı Şahin Mahallesinde ikamet eden Serdar Talşık'ın bahçesinde yeni dünya ağaçları çiçek açmaya başladı.

Mevsimlerinin anormal gitmesinden dolayı yeni dünya ağaçlarını çiçek açtığını söyleyen Serdar Talşık, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Evimin bahçesindeki yeni dünya ağacı kışın ortasında çiçek açtı. Ağacın kara kışın ortasında çiçek açması iyi değil. Mevsimler artık normal gitmiyor. Kışın ortasındayız ama bahardan kalma bir hava var. Allah sonumuzu hayır eylesin" dedi.