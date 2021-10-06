Tarsus'ta yerli soya hasadı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli ve organik tarımı geliştirmek amacıyla başlatılan “Ata Tohumu Miras” projesi kapsamında yetiştirilen soya fasulyesinin hasadı başladı.

Ata Tohumu Miras projesi kapsamında Tarsus Belediyesi ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında yapılan protokol uyarınca 25 dekarlık arazide 5 dekarlık bölüme yerli tohum soya fasulyesi ekimi yapılmıştı. O tohumlar başarıyla yetiştirildi ve hasat edilmeye başlandı. Tarsus'a bağlı Çiçekli Mahallesinde gerçekleştirilen hasada Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ahmet Korhan Şahar, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler ve çiftçiler katıldı. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, 3 çeşit soya ekili arazide belediyenin de bir çeşit soya ekimi yapmasına izin veren çiftçiye teşekkür etti. Polat, “Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu yağ oranı yüksek olan çeşidimizi bu alana ekmiş olduk. Soya fasulyesi özellikle yağ oranı yüksek. Aynı zamanda yem bitkisi olarak da kullanılan bir tür. Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılıyor ve bizim ülkemizde de son zamanlarda özellikle de Çukurova bölgesinin vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Kırsalda özellikle küçük üreticimizi desteklemek çok çok önemli bizim için. Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın deyimiyle iki bin rakımdan tutun aşağı sıfır rakama kadar. Özellikle çiftçiyi destekleme noktasında tohumdan fideye, fidana varıncaya kadar başlatmış olduğu bu çalışma hız kesmeden devam etmekte. Biz de elimizden geldiğince tüm Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli olarak bu işin içerisinde ve durmadan da devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ahmet Korhan Şahar da “Enstitümüze ait yerli soya çeşidi olan ANP 2018 çeşidin ekimini yapmıştık. Bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Yanında diğer firmaların çeşitleri bulunmakta. Üreticimizden de aldığımız ve kendimizle gözlemlediğimizde çeşidimizin performansın iyi olduğu görülmekte ve bu da bizi sevindirdi. Ayrıca diğer çeşitlerimizden daha dirençli gözüküyor. Bu durum gerçekten ümit verici” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Yusuf Durmaz ise diğer çeşitlere göre ekilen soyanın daha güzel göründüğünü belirterek, "Diğer çeşitlerimiz daha erken kurudu. Bu daha yeşil. Daha dirençli çıkıyor. Zaten şu anda artık soya devamlı ekildiği için kendi bölgelerimizde mantariyel hastalıklara dayanıklı olması lazım. Mevcut ektiğimiz çeşit ANP çeşidi de dayanıklı gibi görünüyor. Sonuçta geliştirilmekte olan bir şeye yardımcı olmaktan biz de çok memnunuz” şeklinde konuştu.