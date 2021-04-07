Tarsus'ta yerli tohum üretimi yaygınlaştırılıyor

Bu kapsamda Tarsus Belediyesi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konulan tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Kulak Mahallesinde 10 dönümlük alana 'Ayşehanım yerfıstığı' çeşidinin ekimi sağlandı.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, müdürlük görevlileri ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Ayşe Nuran Çil'in gözetiminde yörenin çiftçisi Mustafa Sarı'ya teslim edilen tohumlar toprakla buluşturuldu.

"Sözde değil özde milliyetçiliği tesis etmek, yerli üretimin öncülüğünü yapmak adına cesur adımlar atıyoruz" diyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Attığımız yerelde küçük gibi görünen bu adımlar, ülke geneline yayıldığında dev adımlara dönüşecek. Proje ortağımız Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, 2018 yılında tescil edilen 'Ayşehanım yerfıstığı' çeşidi, projemizde kullanılacak olup bu çeşidin verim ve kalite değerleri NC-7 ile karşılaştırılacaktır. Bu çeşidin NC-7'den daha iyi bir performans göstermesi halinde, bu milli tohumumuz ilimizde ve ülkemizde bu alanda yeni çığır açacaktır" dedi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Ayşe Nuran Çil ise gerçekleştirilen ekim sonrasında yaptığı açıklamada, “Ayşehanım yer fıstığı, çerezin kalitesi yüksek bir çeşit oluyor. Özellikle kavrulduğu zaman rengi stabil kalıyor ve kesinlikle acılaşma olmuyor. E vitamini açısından da zengin, diğer çerezlere göre oleik asidi de yüksek ve kavrulduğu zaman yer fıstığının aromasını da veriyor. Özellikle tuzsuz, çikolata kaplamadan, doğal bir şekilde insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda yer fıstığını bölgemizde görülen birçok hastalığa çok yüksek toleranslı, verimli, aynı zamanda randımanı yüksek bir çeşit. Yine çiftimizin beğendiği kaliteli ten rengine sahiptir. Tarsus'ta bu köyümüz kumsal bir alanda, üstelik taban suyunun zaman zaman yükseldiği kumlu bir alanda yer fıstığı tarımı gerçekleştiriyoruz. Hasat sonuçlarını da burada birlikte değerlendireceğiz, hem verim açısından hem kalitesi açısından. Bu çeşidimizi bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak arazisini yerfıstığı ekimine ayıran çiftçi Mustafa Sarı da konuşmasında, "Avrupa'nın yabancı tohumlarından kurtulup kendi yerli, milli servetimiz, kendi tohumumuzu daha kaliteli, daha güzel, daha verimli olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.