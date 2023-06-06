Tarsus'ta yeşil alan miktarı artıyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, “1 Her Gün Bir Açılış” mottosuyla kente sağlık, kültür, eğitim ve sosyal alanlarda eserler kazandırmaya devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede Altaylılar ve Şehitler Tepesi mahallelerine kazandırılan yeşil alan ve korulukların açılış töreni gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiğinden bu yana kişi başına düşen yeşil miktarını artırmak için çalışmaları yürüttüğü kaydedildi. Kent genelinde bin 500 günde 197 bin metrekare yeşil alan kazandırılırken, son olarak da Tarsus'ta tamamlanan koruluk alanları hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Bozdoğan, Tarsus'u yeşili bol bir kent yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Tarsus'ta yeşil alan miktarını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Bozdoğan, "Daha Yeşil Bir Tarsus sloganıyla çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz 400 dönüm yeşil alan bir kentte yeşil alan miktarının artması çok önemli. Yeşil alan ne kadar çok olursa geleceğe o kadar yatırım olur. Biz hekim olarak iyi olmayı ruhsal ve bedensel iyilik olarak tanımlamayız, iyi çevre koşullarında ruhsal ve bedensel iyilik deriz. Çevre koşulları da sağlık için çok önemli. Yerel yöneticilerin boynunun borcu olmalı. Şu ana kadar kentimize 45 park ve 50 koruluk kazandırdık. Bu sayılar biz göreve gelmeden önce çok azdı. Koruluk sayısı sıfırdı. 2019'dan bugüne kentimize 27 futbol sahası büyüklüğünde 197 bin metre kare aktif yeşil alan kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Betonlaşan değil, çiçek açan ve yeşillenen bir Tarsus için çalışmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımız ile Tarsus'umuz adeta nefes alıyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.