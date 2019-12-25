İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta yılbaşı öncesi denetim

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yılbaşı öncesi halkın tüketimine sunulan ve yoğunluklu olarak tüketimin artacağı kuruyemiş, şekerleme ve tavuk eti satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.


Vatandaşların güvenilir, temiz ve taze gıda kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel hijyen şartlarına uyulması gibi konuları da denetleyen Tarsus Belediyesi ekipleri, sırasıyla bütün kuruyemiş satış yerleri, süper marketler ve tavuk eti satışı yapan işletmeleri gezerek eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu. Örnekleme usulüne göre satışa sunulan ürünlerden Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda laboratuvarında gerekli analizleri yapmak üzere numune alındı.


Tarsus Belediyesi yetkililerince rutin denetim ve sağlıklı gıda üretim ve satışı konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.