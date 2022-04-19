Tarsus'ta yol çalışması

Büyükşehir ekipleri, Tarsus-Çamlıyayla Karayolu'nun başlangıç noktası konumundaki Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı ile Gazi Paşa Bulvarı kavşakları arasında kalan bölümde genişletme çalışması başlattı.

Gazipaşa Mahallesi'nden Duatepe'ye, Eski Ömerli Mahallesi'nden Akşemsettin Mahallesi'ne kadar Tarsus'un dört bir noktasında yol yenileme, genişletme ve altyapıyı güçlendirme faaliyetlerine devam eden Büyükşehir ekipleri, bu çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Ekipler, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan, dar olmasının yanı sıra tek gidiş-geliş nedeniyle trafik sıkışıklığına neden olan Tarsus-Çamlıyayla Karayolu'nun başlangıç noktası konumundaki Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı kavşağı ile Gazi Paşa Bulvarı kavşağı arasında kalan 2 kilometrelik kısımda genişletme çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol, 35 metre genişliğinde ve gidiş-geliş 3 şerit bölünmüş şekilde olacak. Kaldırımın da döşeneceği yola bisiklet yolu da kazandırılacak.

Tarsus'un yeni yerleşim bölgesi olan Atatürk Mahallesi'nin sınırını oluşturan, Tarsus Üniversitesi'ne gidiş yolu olarak da kullanılan yolun kaymaması için onlarca metre uzunluğunda taş duvar örme işlemi ise hızlı bir şekilde sürdürülüyor.