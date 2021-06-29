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Tarsus'ta yol onarım ve asfaltlama çalışmaları

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yollarda asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yollarda asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Yapılan tespitler doğrultusunda belirlenen plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öğretmeler Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmaların sonuna geldi. Yapılan düzenleme ve asfaltlama çalışması sonrası Öğretmenler Mahallesinde sokaklar daha düzgün ve araç kullanmaya daha elverişli duruma getirildi.


Asfaltı ve parkeleri yıpranan sokaklarda, kaldırım onarım çalışması ve asfalt sökümü yapılırken MESKİ, elektrik ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan sokaklara sıcak asfalt serimi yapılıyor. Yapılan çalışmalarda vatandaşların mağduriyet yaşamalarına özen gösterilen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması amaçlanıyor.

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