Tarsus'ta zeytin gen koruma alanı açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yapılan çalışma ile zeytin gen koruma alanı açıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından kentte yeşil alanların arttırılmasını sağlamak ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla Gaziler Mahallesi'nde bulunan, zeytin ve zeytinyağı konusunda bilinç oluşturmak için zeytin gen koruma alanını faaliyete geçirdi. Gen koruma alanına ise Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer'in ismi verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ailelerin katılım sağladığı açılışta, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Dr. Üstün Ezer çocuklarla birlikte zeytin fidanı dikti. Zeytin gen koruma alanı da gezilerek bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Cumhuriyet kazanımlarını o Kurtuluş Savaşı'nda bize altın tepsiyle sunmadılar. Gözyaşıyla, kanla, acıyla sundular. Ama sonrasında Cumhuriyet'in idealler ordusu vardı. Dr. Reşit Galip, Şükrü Saraçoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt gibi. Bu değerli insanlar Cumhuriyet'in idealler ordusunda bakanlıklar yaptılar. Ülkede o zor koşullardan en iyi yerlere gelirken inanılmaz bir çaba gösterdiler. Öldüklerinde bile ceplerinde 5 lira para vardı. Kiminin ayağı kırıktı, kitapların üzerine uzatmışlardı. İşte Cumhuriyet'in o idealler ordusundan çok değerli bir insanda Dr. Üstün Ezer hocamız. Bizlerin böyle insanların hak ettikleri değerleri vermekte mutlaka boynumuzun borcu olmalı" dedi.

Dr. Üstün Ezer'in yaptığı katkılara değinen Başkan Bozdoğan "Uzak Doğu'da çıplak ayaklı hekimler vardır. Gezerler, hijyeni ve halk sağlığını anlatırlar. O yüzden de onlara çıplak ayaklı hekim derler. Ama benim Üstün hocam o yaptığı katkılarıyla çıplak ayaklı hekimlerin hepsinden daha kıymetli, daha takdire şayan. Kendisini kıskanıyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

Bu alana kendi isminin verilmesinin çok gurur verici olduğunu belirten Dr. Üstün Ezer "Burada çocuklarımı görünce çok mutlu oldum. Değerli başkanım beni olduğumdan daha yücelten takdir eden konuşmanız için gerçekten teşekkür ederim. İçimi farklı bir duygu kapladı. Gerçekten iyi ki buradayım ve iyi ki buraya gelerek sizlerle tanıştım. Tabi bizim yaptığımız aslında her hekimin her insanın yapması gereken işler. İnanılmaz güzel bir alanın benim adıma yapılması çok gurur verici. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oluyor" şeklinde konuştu.