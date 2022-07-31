Tarsus'ta 'Zeytin Gen Koruma Alanı' açılıyor

Tarsus Belediyesince, kentin yeşil dokusunu arttırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla 'Zeytin Gen Koruma Alanı' açılacağı bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapımı devam eden çalışmalarda ve hayata geçirilecek olan proje alanlarında incelemelerde bulundu. Gaziler Mahallesi'nde bulunan tescilli ürün zeytini koruma altına almak için yapımı devam eden 'Zeytin Gen Koruma Alanı'nı ziyaret eden Bozdoğan, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından 82 Evler, Şahin, Girne, Yeni Mahalle, Öğretmenler mahallelerinde inşası devam eden proje noktaları ve çalışma alanlarını inceleyen Başkan Bozdoğan, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde yapımı süren semt pazarı çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Başkan Bozdoğan, daha yeşil bir kent oluşturma çabası doğrultusunda Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan yeşil alan ve parkları, Kavaklı Mahallesi'ndeki 100.Yıl Parkını, Haydar Aliyev Parkını ve yerli yabancı turist ağırlanan 'Karavan Park' alanlarında incelemelerde bulunarak, eksiklikleri not aldı. Sonrasında sporcu cenneti olan Tarsus için Fırat Yılmaz Çakıroğlu Yaşam Boyu Spor Merkezini de ziyaret ederek, iyileştirme çalışmaları yapmak üzere bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

Belediyeye ait olan ve değerlendirilmeye açık alanlar için de ziyaretler yapan Başkan Bozdoğan, mahallelerin yaşam kalitesini arttırmak için nitelikli çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Sağlıklı bir Tarsus için D-400 Karayolu üzerinde, iş sağlığı güvenliği ve meslek hastalıkları ağırlıklı olmak üzere çeşitli sağlık alanları hakkında ve Tarsus'ta halk sağlığının geliştirilmesi konularında hedeflenen ‘'Sağlık Yerleşkesi' alanını da inceleyen Başkan Bozdoğan, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kentte devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Bozdoğan, “Tarsus günden güne hızla, sosyal donatılarıyla, kültürel gelişmeleri ile daha yaşanılabilir hale getiriliyor. Yeni projelerimizle halkımıza hizmet etme gayretindeyiz. Tüm çabamız daha güzel bir Tarsus İçin" dedi.