İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için ekipler müdahale ediyor.


Yangın ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi ile Dörtler mevkisi arasında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Yaklaşık 100 dönüm olduğu belirtilen alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Yangının rüzgarla birlikte hızla yayılması bölge halkını tedirgin etmeye başladı.


Ekipler yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yapıyor.

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