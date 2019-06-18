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Tarsus'ta Zübeyde Hanım büstündeki gözlüğü çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım heykelinin kaidesinin üzerindeki büstte bulunan gözlük çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım heykelinin kaidesinin üzerindeki büstte bulunan gözlük çalındı.


Atatürk Caddesi üzerinde bir parkta bulunan Zübeyde Hanım'ın büstündeki gözlük kimliği meçhul kişi ya da kişilerce çalınırken, büste de zarar verildiği görüldü.


Zübeyde Hanım'ın gözlüğünün çalınması ise Tarsus'ta üzüntüyle karşılandı ve bu saygısızlığı yapanların bulunarak cezalandırılması istendi.


Polis, üzerinde "Zübeyde Hanım", "Cennet anaların ayağı altındadır. Hz. Muhammed (SA)" yazısı bulunan heykelde, Zübeyde Hanım büstünde gözlüğün kim ya da kimler tarafından çalındığını tespit etmek için çalışmalar başlattı.

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