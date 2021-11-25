Tarsus'taki asayiş uygulamasında 11 silah ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 silah ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Kasım tarihleri arasında Tarsus ilçesinde yapılan uygulamalarda biri kurusu sıkı olmak üzere 10 tabanca, 1 av tüfeği ve 51 fişek ile 286 gram uyuşturucu madde ve 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 şahsın gözaltına alındığı uygulamalarda ayrıca, bin 972 araç kontrol edildi, 335 araca 348 bin 195 TL. cezai işlem uygulandı, 35 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamımda 8 bin 6 şahsın ise GBT sorgusu yapıldı.

Halkın huzur ve güvenliği için asayiş uygulamalarının il genelinde aralıksız süreceği bildirildi.