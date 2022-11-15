Tarsus'taki Halk Restorana büyük ilgi

Tarsus Belediyesince, vatandaşların güvenilir ve hijyenik koşullarda uygun gıdaya erişebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Halk Restoran'ın büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 çeşit yemeğin 30 TL'den satışa sunulduğu Halk Restoran, tarihi Siptilli Çarşısında hizmet vermeye devam ediyor. Üretici Kadın Kooperatifinden kadınlar tarafından hazırlanan yemekler için uzun kuyruklar oluşuyor.

Öğle yemeklerinin uğrak noktası haline gelen Halk Restoranda temiz ve lezzetli yemekler vatandaşa sunuluyor. Restoranda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Öğlen saatlerinde başlayan kalabalık, ortalama saat 12.00'den 16.00'ya kadar devam ediyor. Ayrıca her gün anne eli değmişçesine özenle hazırlanan yemekler, talep edildiği takdirde paket haline getirilerek, vatandaşın daha hızlı bir şekilde restorandan alması sağlanıyor. Açılan restorandan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, lezzetin, yemek çeşitlerinin fiyat performans açısından güzel olduğunu söylüyor.

Yapılan hizmetten dolayı teşekkürlerini ileten vatandaşlar ise belediyecilikte insanın yaşamına dokunan çalışmalar yaptığı için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür ettiler.