Tarsus'taki 'Hatıra Mendiller' sergisine büyük ilgi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden toplanarak bir araya getirilen hatıra ipek mendillerinin sergilendiği, 'Geçmişin iletişim mecrası hatıra mendilleri' sergisinin açılışına katıldı.

Sadık Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği sergide, koleksiyoner Oğuz Aydemir tarafından, başta Osmanlı Devleti olmak üzere Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda gibi 25 ülkenin tarihsel olaylarının işlendiği 50 mendil sanatseverlerle buluşturuldu.

Sergiye hayran kaldığını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bu tür etkinlikler kentin bilinci, kültürü ve kimliği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Böyle bir serginin Tarsus'ta açılması gerçekten önemli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tarsus'ta çok farklı ortamların oluşması, daha doğrusu bir şehir olarak düşündüğünüzde bir kent devletleri ve imparatorlukları deviriyor. Ama o şehir ortada kalıyor ve o şehrin ortada kalması ondan sonraki gelecek devletlere bile birçok şeyleri eserleriyle gösteriyor. Romalılardan kalan, Hititlerden kalan, Asurlulardan kalan birçok eserler ortaya çıkabiliyor. Ama bizimde en büyük idealimiz, bu kentte cumhuriyet eserini ortaya koyabilmek. Bunun içinde tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Koleksiyoner Oğuz Aydemir ise “Bu mendil koleksiyonu bir çok koleksiyonumdan bir tanesi. Aradan 50 sene geçip de böyle bir etkinliğin bir parçası olmak beni mutlu etti. Tarsus çok özel bir yer. Bu mendil koleksiyonu tek olma özelliğine sahip, ikincisi yok. Koleksiyon yapmak hiçbir zaman bir para ile değerlendirilecek bir şey değildir. Bu gönülle yapılacak iştir. Dolayısıyla gelecek nesiller bundan istifade edecekler” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından koleksiyoner Oğuz Aydemir, sergiden bir çerçeveli mendili Başkan Bozdoğan'a hediye etti. 7 Kasım'a kadar sürecek olan sergi, saat 13.00 ile 17.30 arasında ziyaretçilere açık olacak.