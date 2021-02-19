Tarsus'taki kazı evi haritalara "Gizemli ev" olarak girdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dört gecekondulu bir sokakta 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazıların yapıldığı ev, haritalara ‘Gizemli ev' olarak girdi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kazının yapıldığı ev, Google Haritalar'a da ‘Gizemli ev' olarak girdi. Tarsus'un merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin gözüne çarpıyor.