Tarsus'taki köpek bakım ve ıslah evinde tadilat yapıldı

Tarsus Belediyesi, Köpek Bakım ve Islah Evi'ni, bakım ve onarımdan geçirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Köpek Bakım ve Islah Evi'ni daha iyi noktalara getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, sokaktaki hayvan dostlarının yaşam koşullarını yükseltecek, hayvan dostu bir belediye olma yolunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bozdoğan, "Barınağın görünümünün, temizliğinin ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi konusunda, ekiplerimiz çalışmalar yaptılar. Barınağın eski hali ile şimdiki hali arasında gözle görülür değişimler yaşandı. Bu adımı atarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştık. Buradaki hayvanların bakım ve rehabiletesi şimdi daha uygun koşullarda sürüyor" dedi.

Bu şehrin hayvanlarının sahipsiz kalmayacağınız söylediklerini hatırlatan Bozdoğan, "Tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan dostlarımızı koruyup kollayarak, barınaktaki hayvanlarımızın sağlıkları takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozdoğan'ın talimatları ile Köpek Bakım ve Islah Evi'nin şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran, “Hayvan dostu olan, hayvanlarla çok ilgili olan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın göreve geldiğinden bu yana köpek barınağımızda hayvan kokularını giderdik, idari binamızda bulunan ameliyathanemizi yeniledik, mutfağımızı yeniledik, idari bina içerisinde olan bütün tadilatları yaptırdık. Köpeklerimizin bakımı için kendimizin yeterli olmadığımız yerde Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığından yardım istedik. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar bu toplanan hayvanları götürüp kısırlaştırılması, ilaçlanması, küpelenmesi konusunda bize yardımcı oluyorlar. Daha önce köpek evi içerisine kapıdan girdiğimiz andan itibaren bir pis kokuyla karşılaşıyorduk. Şu an o pis kokuyu yok ettik. Bütün hayvanlarımızın barınaklarındaki kafesleri yeniledik. Hayvanların suya girip serinlemesi için havuzlar yaptık ve bu havuzların sürekli temizlenip hijyen bir ortamda suya girip çıkmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.