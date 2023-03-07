İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Boran Yakşi (22) idaresindeki elektrikli bisikletle ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yakşi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Boran Yakşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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