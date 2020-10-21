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Tarsus'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdu. K.Y. adlı kişiye ait araçta yapılan aramada cezerye kutusunun içinde gizlenmiş 105 adet gerica sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin el koyduğu olayda uyuşturucu maddesi satın alacağı iddia edilen S.T. adlı kişinin evinde yapılan aramada 966 adet sentetik hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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