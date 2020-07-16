Tarsus'un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor

Tarsus Belediyesince, çocukların kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akdemisi'nin hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'un sanat ve bilimsel anlamında en donanımlı akademisi yarın saat 11.00'de hizmete açılacak. Akademide, doğal bir merak ve keşfetme duygusu içerisinde olan çocukların neşeli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak bilim, tiyatro, müzik ve resim bölümleri yer alıyor. Çocukların bilgi ve birikiminin destekleyecek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çocuk akademisinde çocuklar, bilimsel, sanatsal ve kültürel açıdan hem eğlenecek hem de serbest öğrenme ile ulusal alanda faaliyetlerini sergileyecekler.

Her uygarlığın çocukla gelişip ve yenilendiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ''Medeniyetimizin temel varoluşu güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik ilkelerine dayanırken, ülkemizin ve şehrimizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın, hayal güçleri ile gelişmesi, doğru fikirlerle, bilim ve sanatla sağlanır. Bu bağlamda, geçmişi 10 bin yıla dayanan Tarsus'ta, Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisi'ni açıyoruz. Çocuklara bilimi ve sanatı sevdirecek akademimizde, çocuklarımızın kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve onları geleceğe hazırlamak tek gayemizdir'' dedi.