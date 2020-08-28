Tarsus'un parkları kadın eliyle güzelleşiyor

Tarsus Belediyesi'nde istihdam edilen 4 kadın işçinin, ilçedeki tüm park ve bahçelerin genel bakımı ve temizliğinden sorumlu tutulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki parkları yeniden düzenlemeye ve parkları vatandaşlar için daha keyifli hale getiren Tarsus Belediyesi, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bir yandan da virüse karşı mücadelesini sürdüren ekipler, halkın sağlığını korumak adına periyodik olarak tüm parklar ve çocuk oyun gruplarını tek tek dezenfekte ediyor.

Parkların temizliği ve çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan kadın işçiler, park ve bahçeleri pırıl pırıl yaparak estetiğe özen gösteriyorlar. Güzelleşen park ve bahçeler vatandaşların da büyük beğenisini kazanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik, peyzaj düzenlemesi, çim biçme, sulama ve fidan dikme gibi günlük rutin işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Belediyenin çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Yeniömerli Mahalle Muhtarı Yusuf Özbozkurt, ''Mahallenin sokak araları eskisinden daha temiz ve nezih bir şekilde park ve bahçeleri de sık sık ilgilenilmesinin verdiği bir hazzı yaşıyoruz. Burada her gün gelip temizlik açısından, hijyenlik açısından gayet güzel bir şekilde memnuniyetimizi ifade edebiliriz'' dedi.