Tarsus'un "Sarıulak Zeytini" görücüye çıktı

Mersin'in Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret Borsası işbirliğinde ‘Coğrafi İşaretli' alınan Tarsus Sarıulak Zeytini ve coğrafi işaret adayı Tarsus Sarıulak Zeytinyağı, Ankara'da görücüye çıktı.

Coğrafi İşareti alınan ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını gerçekleştirmek üzere Ankara'da bu yıl 2.si gerçekleştirilen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde, Tarsus Sarıulak Zeytini' de yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarsus standını da ziyaret ederek, Borsa Genel Sekreteri Hasan Şanlı'dan coğrafi işareti alınan ‘Tarsus Sarıulak Zeytini' ve coğrafi işaret adayı Tarsus Sarıulak Zeytinyağı hakkında bilgi aldı.

19-20-21 Eylül tarihleri arası 3 gün sürecek Zirve kapsamında Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvator ve Tanzanya ülkeleri başta olmak üzere Büyükelçilikler, Ankara Valiliği başta olmak üzere bazı illerin Valilikleri, Türkiye'deki Oda ve Borsalar stant açarak etkinlik programında yer aldı. Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin yöresel ve geleneksel ürünleri sergilenerek, yerli ve yabancı alım heyetleri, üreticilerle diyalog kurduğu zirvede iş görüşmeleri de gerçekleşti.

Dünyadaki coğrafi işaretli ürünler pazarının büyüklüğünün 200 milyar doları aştığı vurgulanan zirvede, Türkiye'nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için Zirve süresince düzenlenecek uygulamalı eğitim kamplarında katılımcılara, coğrafi işaretlere konu ürünler hakkında genel bilgi, ürünlere yönelik markalaşma, e-ticaret, tescil, denetim gibi teknik konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunulacak. Ayrıca katılımcıların coğrafi işaretli ürünler alanında potansiyel kariyer planlamasına yönelik rehberlik yapılması ve coğrafi işaretler alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonellerin mesleki becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

ATO Congresium'da gerçekleşen zirve kapsamında katılımcılar için konferans programı, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, eğitim programları, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri yer aldı.

Zirvede katılımcılar, coğrafi işaretlerin tüm boyutlarına ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de başarı hikayeleri ile alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler, bilim insanları ve ünlü isimlerden dinleme şansına sahip oldu. Zirvede 50'den fazla konuşmacıdan oluşan konferans programı ile coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönleri katılımcılara detayları ile aktarıldı.