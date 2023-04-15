Taş Mektep için protokol imzalandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi ile Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan Taş Mektep'in kullanımı için protokol imzalandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç arasında imzalanan 2 farklı protokolle, Taş Mektep'de sanatla ilgili faaliyetlere yer verilecek. Protokol çerçevesinde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okul dışı öğrenme etkinliklerinin yanı sıra farklı kurslar ve sanatla ilgili faaliyetlerden yararlanacak. Yaz döneminde açık olacak Taş Mektep'te öğrenciler enstrüman, drama, dans ve benzeri kurslar sayesinde yaz tatilini dolu dolu geçirme fırsatı yakalayacak. İmzalanan diğer protokolle, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenlenecek.

Sanata ve sanatçıya her daim önem verdiklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Taş Mektep'i kullanılamaz haldeyken restore ederek yeniden hayat verdik. Daha önce üniversite öğrencilerinin kullanıma açıktı. Şimdi ise Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sanatla ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri için protokol imzaladık. Öte yandan imzaladığımız diğer protokol ile özel eğitim kursları da Taş Mektep'ten yararlanabilecek. Bu sayede sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenleyerek bireyleri topluma kazandırmış olacağız. Atölyelerimizde ritim, meditasyon, müzik, resim, doğaçlama ve çalgı yapımı gibi çeşitli faaliyetler yer bulacak. İmzalanan protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.