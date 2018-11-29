Taş: "Yeni yüzyılda kadın ve gençlerin önemi artacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde 'kadına yönelik şiddetle' ilgili konferans düzenlendi.

MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Taş, kadına yönelik ulusal ve uluslararası günlerin sayısının artmasını, bu sorunun dünya çapında yaşandığının göstergesi olduğunu söyledi. Bu tarz günlere yönelik çalışmaların artık bilboardlardan çıkıp düzenlenen konferanslarla düşünsel boyuta da taşındığını dile getiren Taş, “Sorunun düşünsel alana taşınması çözümüne yönelik çalışmaların yapılacağına işaret ediyor. Biz MTSO olarak kadının ekonomide ne kadar önemli bir rol üstlendiğini ve gelecek yüzyılda bu önemin artacağının bilincindeyiz. Artık bilgi çağındayız ve bilgi çağı ile birlikte kuvvet ve güce değil, bilgiye dayalı ekonomi karşımıza çıkıyor. Kadın, eğitim ve değişime yatkın olduğu ve bu alanlara önem verdiği için yeni yüzyılda kadın ve gençlerin önemi artacak. Oda olarak kadınların girişimci olmaları adına birçok proje yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu projelere devam edeceğiz. Bu tür toplantılar, bir araya gelmeler, biz kadınlar için çok önemli. Ben MTSO'nun tarihinde Yönetimine giren ilk kadınım ve bunu çok önemsiyorum. Bunun siz kadınlara da model olmasını istiyorum. Bizler bir yerlere gelebilmek için çok emek veriyoruz. Karşı cinsten daha fazla çaba gösteriyoruz. Bunun karşılığını alanların olduğunu görmek de örnek olacaktır. Başarılar diliyorum.”

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ise Mersin Kent Konseyi olarak ulusal bir mücadelede başarılı olmak için çalışmaya yerelden başlamak gerektiğine inandıklarını söyledi. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile şiddetin son bulması için farkındalık artıran çalışmalara devam etmek istediklerini vurgulayan Lokmanoğlu, “Ötekileştirip ayrıştırmadan, birliktelik mesajları vermeliyiz. Medyatik çıkışlarla soruna çözüm getirmek mümkün değil. Hukukun üstünlüğü, eşit yurttaşlığı, insan hakları ve demokrasiyi yerleştirmek için kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti ortadan kaldırmalıyız. Birlikteysek güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Konuşmacı avukat Vildan Yirmibeşoğlu da sunumuna bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek başladı. Yirmibeşoğlu, sözlerini kadına yönelik şiddetin yasal, kültürel, ekonomik nedenlerine dikkat çekip şiddetle mücadele yöntemlerini anlatarak tamamladı.