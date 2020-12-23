‘Tasarla Çukurova 2020' ödül töreni yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulmakta olan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması ‘Tasarla Çukurova 2020' ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Yenilik Merkezi ve Adana'da faaliyetlerini sürdüren Adana Yenilik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Tasarla Çukurova 2020' yarışmasının sonuçları çevrimiçi düzenlenen ödül töreni ile açıklandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Model Fabrika ve Yenilik Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Altun'un katılımları ile gerçekleşen çevrimiçi ödül töreninde dereceye girenler ödüllerini aldılar.

MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi Altun, “Tasarla Çukurova 2020” adını alan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının, yenilik kültürünü beslemek, yenilik ekosistemini geliştirmek, ekosistemdeki işletmelerin yenilik için olan ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yol haritası oluşturmak ve fiziksel altyapı gibi yenilik kapasitesi geliştirme hizmetleri sunan Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin, Farkındalık ve Ekosistem Geliştirme Hizmetleri dahilinde yürütülen etkinlik serilerinden biri olduğunu söyledi. Altun, “Yarışmanın amacı; Çukurova ve Türkiye yenilik ekosistemlerinde karşılaşılan ürün inovasyonu eksikliklerine gerçekçi katkılar sunmak ve ürün tasarımı alanındaki yenilik düzeyini artırmaktır. Tasarla Çukurova 2020; bir yandan KOBİ ve girişimcilerin iş, ürün, hizmet veya teknolojide yenilik elde etmek için diğer kişi ve kuruluşlarla bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak sağlayacak ve ayrıca tasarım konusundaki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek bir organizasyon olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda yarışma süreci, Temmuz 2020 tarihinde KOBİ'lerin tasarımsal sorunlarının ve sektörlerindeki tasarım problem ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla iki adet atölye çalışması ile başlamıştır. Çukurova bölgesindeki KOBİ'lerin yer aldığı atölye çalışmalarıyla önde gelen sektörlerdeki tasarım ihtiyaçlarından birinin önceliklendirilmesi ve yarışma konusu olarak belirlenmesi aşaması tamamlanmıştır. Gıda paketlemesine yönelik problemin belirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020 tarihinde yarışma web sitesi üzerinden Tasarla Çukurova 2020 ilan edilmiştir. 30 Ekim 2020 tarihine dek başvurular toplanmış; 2-4 Kasım tarihlerinde 1. Jüri Değerlendirmesi sonucunda Geliştirme Ödülü kazanan 10 proje/ekip, geliştirme yolculuğunda konunun uzmanı mentorlerin rehberliğinde 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen Design Sprint'e katılmıştır. İkinci aşama olarak finalist ekipler, fikirlerini ve prototiplerini çalışan ve ürünleşen bir prototipe yükseltecekleri prototip aşamasına girmiştir. 23-28 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen prototipleme aşamasında; Adana Yenilik Merkezi FabLab'i, ilk kez alt yapı sağlama hizmeti kapsamında yarışmacı ekipler tarafından kullanılmıştır. Üçüncü aşama olan prototipleme sürecinin ardından 15-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşen final değerlendirme sonucunda ödüllendirilecek ilk 3 proje, belirlenmiştir” dedi.

Yarışmada, farklı kullanıcıların ya da farklı ihtiyaçların tek bir ambalajla karşılanması için tasarlanan ve tek bir ambalajın 6 farklı fonksiyonda kullanılması, kullanıcının ihtiyacına göre fonksiyon kullanımını ya da fonksiyona göre hedef kitlenin genişletilmesini amaçlayan Kuruya ürünü birinciliği elde etti. 5-7 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlarken onlara kültürel değerleri aşılamayı hedefleyen sürdürülebilir bir paketleme çözümü olan, tüketim alışkanlıklarını ve çocuklar ile bakım verenleri arasındaki köprüleri yeniden tanımlayan Ba, yarışmada ikinci olurken, narenciye tüketimine yenilikçi bir yaklaşımda bulunup, inovatif bir kullanıcı deneyimi sağlayan, narenciye ürünlerine verilen değeri arttırmak ve bir marka oluşturarak bu katma değeri kullanıcılara aktarmak hedeflenen Bite ürünü üçüncülüğü elde etti.