Taşdan, okul müdürleriyle buluştu

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçedeki okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Taşdan, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim, öğretim görebilmeleri için okulların eksikliklerinin belirlenmesi, aciliyet durumuna göre ise sıraya konularak yapılması için okul müdürlerinin istek ve önerilerini dinlemek için toplantı düzenlediğini söyledi. Taşdan, “Sorunsuz ve başarılı olarak geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılı için sizlere, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımızın amacı yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okullarımızın hazır hale getirilmesi. Bakım, onarım, tamirat ve tadilatlarının zamanında tamamlanması. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini tamamlamaları için bu konuda istek ve taleplerinizi ayrıca okul çevresi güvenliği ve trafik güvenliği ile alakalı tedbirleri konuşmak için biraraya geldik” dedi.

Okullarda yapılacak olan onarım, tadilat ve tamiratların mutlaka 1 Eylül tarihine kadar bitirilmesini isteyen Taşdan, “Buna göre çalışmalarınızı planlayın. Okullar açılmadan işler mutlaka bitmeli. Onarım, tadilat ve tamirat yapılırken o gürültü içerisinde eğitim ve öğretim yapılamaz. Bu hususa mutlaka önem verelim. Malumunuz son dönemde yaya öncelikli trafik, trafik güvenliği konularında, okul çevresi güvenliği konusundaki çalışmalar ilçemiz ve Türkiye genelinde yoğunlaşarak devam etmekte. Okullarımızı ilgilendiren önemli hususlardan biride okul çevresindeki güvenlik tedbirleri, trafik işaretleri, levhaları, kasisler. Her okulumuzun önüne mutlaka iki tane kasis yapılacak. Bunların yapılıp yapılmadığını mutlaka takip edelim. Durumu ise Milli Eğitime bildirelim. Servis konusunda geçen yıl ufak tefek aksaklıklarımız dışında olumsuz bir durum olamadı. Genel anlamda sorunsuz geçti. Bu senede çocuklarımızın güvenliği konusunda servislerimizi hep beraber takip edelim” diye konuştu.

Okul müdürlerinin okulları ile ilgili sunumlarının ardından, okulların mevcut durum analizleri yapılarak eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli ihtiyaç ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi.