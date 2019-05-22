Taşkent'te Atom Teknolojileri Bilgi Merkezi açıldı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Atom Teknolojileri Bilgi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Rosatom ve Özbek Nükleer Enerji Ajansı “Uzatom” ortak projesi olan ‘Atom Teknolojileri Bilgi Merkezi' Taşkent'te düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe, Özbekistan Enerji Bakanı Vekili Uzatom Ajansı Genel Direktörü Jurabek Mirzamakhmudov, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı Behzod Yuldaşev, Özbekistan Cumhuriyeti'nde Rusya Cumhuriyeti'nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Vladimir Tyurdenev, Özbek ve Rus nükleer endüstrilerinin temsilcileri ve Taşkentli öğrenciler katıldı.

Taşkent Bilgi Merkezi, Özbekistan sakinleri için herkesin atomun ne olduğunu, nükleer enerji santrallerinin nasıl çalıştığını, enerji dışı alanlarda atomik teknolojilerin uygulandığı sektörler ve çok daha fazlasını öğrenebilecekleri bir platform olacak. Merkezin tanıtımı okul çocukları, öğrenciler ve yetişkinler olarak farklı yaşlardaki ziyaretçiler için tasarlandı.

Bilgi merkezinin faaliyetleri ticari olmayıp, tüm eğitim faaliyetleri merkezin misafirleri için ücretsiz olacak. Merkezde, bilim adamlarının halka açık dersleri, nükleer sanayi temsilcileriyle toplantılar gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, “Bilgi Merkezi'nin açılması, Özbekistan'ın ilk nükleer santralinin kurulması için kapsamlı projenin uygulanmasının önemli bir parçasıdır. Herhangi bir ülkede nükleer altyapının oluşumunun ve gelişmesinin toplumun çoğunluğu tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve halk desteğinin oluşumundaki asıl rol eğitim çalışmalarına aittir. Bu amaçla Atom Teknolojileri Bilgi Merkezleri oluşturuluyor” dedi.

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı Behzod Yuldashev ise, “Taşkent'teki Atom Teknolojileri Bilgi Merkezi, herkesin nükleer enerjiyle ilgili sorulara cevap alabileceği, yeni bir bilgi sayfası keşfedeceği, nükleer enerjinin insanlığın en acil ihtiyaçlarını sağlamada oynadığı önemli rolü öğrenebileceği yer olacak” ifadelerini kullandı.

Özbekistan'da açılan bilgi merkezi en gelişmiş bilgi merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkezin açılışına hazırlanırken en son trendler dikkate alındı. Ziyaretçilerin çeşitli görsel, işitsel teknolojiler aracılığıyla barışçıl atom hakkında bilgi alması için tasarlandı. Bilgilendirme merkezi, modern multimedya cihazlarıyla donatıldı. Rusça ve Özbekçe benzersiz video programları, tarımda atom teknolojilerinin kullanımını gösteren etkileşimli bir duvar paneli ve Özbekistan Cumhuriyeti'nde kurulacak bir nükleer enerji santralinin modeli yer alıyor. Merkezdeki video salonunda ise nükleer enerji, reaktör güvenlik sistemleri ve nükleer teknolojilerin çeşitli endüstrilerdeki uygulamaları hakkında çeşitli popüler bilim filmlerini izlemek de mümkün olacak.