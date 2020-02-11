Taşkınlarla sahile dolan odunlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Mersin genelinde geçen hafta etkisini gösteren fırtına ve derelerin dolmasıyla oluşan su taşkınları, ağaçlardan kopan odun parçalarının sahillere gelmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, fırtına ve yağış sonrasında Kültür Park sahilinde yaptığı temizlik çalışmalarında topladıkları odun parçalarını, yakacak olarak kullanılması için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim etti.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi muhtarına 5 küçük kamyon, Gündoğdu Mahallesi muhtarına ise 1 büyük kamyon odun gönderildi. Muhtarlar, gönderilen odunları mahallerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Tüm ekipler teyakkuza geçmişti

Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta boyunca kent genelinde etkisini gösteren yağış ve fırtına dolayısıyla su seviyesi yükselen ve taşan derelere, oluşturduğu Kriz Masası ile tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek anında müdahale etmişti. Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yoğun olarak yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla seferber olan ekipler, fırtına dolayısıyla oluşan durumların da önüne geçmek için hazır beklemişti.