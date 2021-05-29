Tasma zincirinin halkası çenesine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'de tasma zincirinin halkası çenesine sıkışan ve acı çeken köpeğe Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Ekipler, halkayı çıkararak köpeğin acısına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde bir bahçede bulunan köpeğin çene kısmına tasma zincirinin halkası sıkıştı. Köpek acı çekerken, çevredeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği arama-kurtarma ekipleri, ekipmanlar kullanarak dikkatli bir şekilde köpeğin çene kısmına sıkışan halkayı çıkarttılar. Yara almadığı gözlenen köpeğe su ve yiyecek verildi.