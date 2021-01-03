İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşucu'nun kanalizasyon sorunu sona erdi

Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde, ’terfi merkezi ve terfi hattı projesi’nin tamamlanarak bölgenin kanalizasyon sorununun ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde, 'terfi merkezi ve terfi hattı projesi'nin tamamlanarak bölgenin kanalizasyon sorununun ortadan kaldırıldığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) sözleşme bedeli 9 milyon 138 bin TL olan kanalizasyon imalatları kapsamında, 8 bin 355 metre terfi hattı, 168 metre cazibeli hat, 2 paket atıksu terfi merkezi, 5 kanalizasyon bacası, 7 tahliye vana odası ve 7 vana odasının yapımı tamamlandı. Taşucu bölgesinin atıksuları terfi merkezi aracılığıyla Silifke Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, arıtma işlemi gerçekleştiriliyor. MESKİ'nin çalışmaları sayesinde mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri kanalizasyon altyapısına kavuştu.


Taşucu Mahalle Muhtarı Adnan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Taşucu'na geldiğinde, 'Ben bu terfi hattını yılsonuna kadar bitireceğim' şeklinde söz verdiğini hatırlatarak, "Bu sözünü tuttu. Taşucu'na çok iyi bir iş yapıldı. Taşucu'nun biraz daha önü açıldı. Bizim uzun süredir beklentimiz olan altyapımız ana terfi hatları bitti. Mahallemizde her yer, sokaklarımız tertemiz olacak. Görüntü kirliliği kalmayacak. Bunların hepsi bu aşamadan sonra daha güzel olacak. Terfi istasyonu bağlandıktan sonra denizlerimiz daha temiz olacak. İnsanlar daha güvenle denize girebilecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.