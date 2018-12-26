Tatlı tezgahı alev topuna döndü

Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde bir pastaneye ait tüplü tatlı tezgahı alev alarak yandı. Çalışanlar dükkanın ön kısmında bulunan yanan tezgahı çekerek sokağa çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı girişinde bulunan bir pastanenin tüplü tatlı tezgahı alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden çalışanlar tarafından yanan tezgah dükkandan uzaklaştırıldı.

Müşterilerin de olduğu sırada kısa süreli bir panik de yaşandı. Yakınlarda bulunan itfaiyenin anında müdahalesiyle sokak ortasında yanan tezgah söndürüldü. Cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

Tezgahta bulunan ve gaz kaçırdığı ileri sürülen tüp çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Yanan tezgahın yola dökülen cam ve diğer parçaları görevliler tarafından temizlendi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin yangının çıkış sebebini belirlemeye yönelik çalışması sürüyor.