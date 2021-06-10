Tatlıcıyı dolandıran sahte kamu görevlileri tutuklandı

Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir tatlı imalathanesi sahibini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde tatlı imalatı üzerine iş yeri bulunan müşteki A.S.I. (25) isimli şahsın iş yerine gelen 3 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak cezai işlem uygulayacaklarını, ancak 2 bin lira vermesi durumunda cezai işlem uygulamayacaklarını belirtti. Bunun üzerine müştekinin sadece 700 lira parası olduğunu söylemesi üzerine şüpheliler, o parayı alarak olay yerine geldikleri otomobille hızla bölgeden kaçtı. Şahısların hızlı gitmesinden şüphelenen müşteki, dolandırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, daha önce de benzer suçlardan suç kaydı bulunan F.K., A.A. ve G.D. isimli şahısları gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.