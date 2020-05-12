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Tavuk kümesi etrafına kenevir ekmiş

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, tavuk kümesi etrafına ekilen 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tavuk kümesi etrafına ekilen 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Tekeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekime yönelik yaptığı araştırmada, Gözsüzce Mahallesinde 1 şahsın, ikamet ettiği eve yaklaşık 200 metre mesafede bulunan tavuk kümesinin etrafına kenevir ekimi yaptığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen noktada yaptığı aramada uyuşturucu madde elde etmek amacıyla 19 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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