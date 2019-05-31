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Tayini çıkan jandarma personeline veda

Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, tayini çıkan personel için iftar yemeği düzenledi.


Tarsus'ta göreve geldiği günden bu yana kumarhane baskınları, kaçak göçmen ve kenevir operasyonları ile adından söz ettiren, Tarsus'ta son 5 yılın başarılı asayiş operasyonlarına imza atan halk tarafından oldukça sevilen Binbaşı Burak Demirtaş'ın, düzenlediği iftar programına ilçe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.


Binbaşı Demirtaş, personeli ile yoğun ve başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade ederek, iftar yemeğine katılım gösteren herkese teşekkür etti. Kanunların ışığında bundan sonra da halkın güveni ve huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Demirtaş, “İlçe Jandarma Komutanı personelimiz bir bütün. Başarımız asla şahısların değil, devletimizin başarısıdır” diye konuştu.


İftar yemeği daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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