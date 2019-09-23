TBB'de eğitimini tamamlayan stajyer avukatlar sertifikalarını aldı

TBB'de 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Staj Eğitim Programına Mersin'den de stajyer avukatlar katıldı. TBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve eğitim veren avukatların katılımıyla TBB konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende, stajyer avukatlara sertifikalarını Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, TBB Başkan Yardımcısı ve Staj Eğitim Merkezi Sorumlusu Ünsal Toker ile Adana Barosu Başkanı Veli Küçük birlikte takdim etti.

Staj eğitim dönemlerinin mesleki gelişimde önemli olduğunu belirten Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, “TBB'de düzenlenen staj eğitim programlarına stajyer avukatlarımızın katılımını mutlaka sağlıyoruz. TBB'de alanında uzman avukatlar tarafından verilen eğitimler, stajyer avukatlarımızın mesleki hayatına ileride çok büyük katkı sağlayacaktır. Daha önce bu staj eğitimine katılan stajyer avukatlar, mesleki hayatlarında çok büyük tecrübe kazandılar. Bu sizin için büyük bir fırsat. Avukatlık mesleği sürekli dinamik kalan bir meslektir. Avukatlık mesleğinde kendini sürekli yenilemek, geliştirmek çok önemlidir. Ayrıca bu eğitim, diğer barolara üye stajyer avukatlarla tanışıp kaynaşmanıza da yardımcı olacaktır. Mesleki hayatta barolar ile dayanışma çok önemlidir. Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliğinden almış olduğunuz eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.

Stajyer avukatlar ise kendilerine bu imkanın sağlanmasına öncülük eden Yeşilboğaz'a ve TBB'ye

teşekkür ettiler.