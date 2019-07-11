TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'ı ziyaret etti

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ile komisyon üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ı makamında ziyaret etti.

Mersin Adliyesinde gerçekleşen ziyarette Satır'a, milletvekilleri İsmail Tamer, Fehmi Küpçü, Ahmet Salih Dal, Hüda Kaya ile komisyon uzmanları ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Bir konuyu incelemek üzere Mersin'e geldiklerini söyleyen Satır, Dilekçe Komisyonunun denetim yapan bir komisyon olduğunu hatırlatarak, "Komisyonumuza gelen dilekçelerle ilgili aldığımız karar gereği yerinde inceleme yapabiliyoruz. Genel olarak Türkiye'deki hapishanelerle ilgili bir takım dilekçeler vardı. Bunlarla ilgili yerinde inceleme yapma kararında özellikle Mersin'i seçtik. Bunun sebebi dilekçelerin Mersin'den gelmiş olması değil sadece. Mersin'de hem merkezde hem de Tarsus'ta cezaevi bulunması, Tarsus'taki cezaevinin yeni usullerle kurulmuş bir cezaevi olmasından dolayı buraya geldik. Valimizi ziyaret ettik, Başsavcımızı ziyaret ettik. Adalet Bakanlığından gelen yetkililer brifing ile Türkiye'deki ceza sistemi, özellikle infaz sistemiyle ilgili bir sunum yapacaklar. Akabinde de yarın Tarsus'taki cezaevine gidip, oradaki başsavcımızla da bir görüşme yaptıktan sonra da yerinde incelemelerde bulunacağız. Oradaki bölümleri gezeceğiz. Ondan sonra da raporumuzu yazacağız" dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak komisyon üyeleri ile Başsavcı Ercan arasında görüş alışverişinde bulunuldu.