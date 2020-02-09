Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Geçen ay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandığında, tebrik için gönderilen çiçekleri satarak gelirini Çopurlu İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu Özel Eğitim Sınıflarına bağışlayacağını söyleyen Gedik'in bu açıklamasını öğrenen öğrenciler, çiçeklerin satılmasını istemeyerek kendilerine yollanması talebinde bulundu. Gedik, öğrencilerden gelen talep üzerine, çiçekleri satmaktan vazgeçerek okula gönderdi.

İlkokul ve ortaokulda özel eğitimli sınıflarda okuyan öğrenci sayısının 30 olduğunu, şimdiye kadar yollanan çiçekleri gönderdiğini ve bundan sonrada gelecek olan çiçekleri de göndereceğini belirten Gedik, “Öğrencilerimizden gelen talep daha mantıklı geldi. Çiçekleri satıp meblağını bağışlasaydık fazla bir yararı olmayacaktı. Ancak şuan her öğrencimize iki çiçek düşüyor. Bu çiçekleri öğrencilerimize verirken bakımlarını üstlenmek şartıyla veriyoruz ve öğrencilerimiz bu durumdan çok memnun. En azından bir sorumluluk yüklemiş oluyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmek için gayret ettiklerini görüyoruz. Onlar memnun olup gülünce, bizlerde gülüyoruz. Onlarda bizim için bakılması gereken narin birer çiçek” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Bekar ise çok memnun olduklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz gerçekten çok memnun oldu. Bakımını yapmak şartıyla öğrencilerimize çiçekleri verdik. Öğrencilerimiz kendilerine göre çiçeklere birer isim koydu. Bakıyoruz sahiplenme duygusu içerisinde öğrencilerimiz severek çiçeklerle ilgileniyor. Okul süresince çiçeklerin bakımı okulda yapılacak. Okullar tatil olduğun da ise evlerine götürerek burada bakımlarına devam edecekler. Onların sevinci bizim sevincimizdir" diye konuştu.