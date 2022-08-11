Tece sahillerinde yaz konseri coşkusu

Farklı grup ve sanatçıların yaz akşamlarını müzikle doldurduğu Mezitli Belediyesi yaz konserleri serisi, Grup Rockustik'in muhteşem müzikleriyle devam etti.

Beytullah Kılıçoğlu, Mahmut Can Yıldırım, Onur Yenigün, Emre Öztürk'ten oluşan Grup Rockustik, Tece bölgesinde sahili dolduran müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Mersin'in en güzel sahillerinde dolunayın oluşturduğu yakamozun eşliğinde konseri izleyenler, şarkıları birlikte söyledi, dans etti.

Konseri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte izledi. Yaklaşık bir saat süren coşkulu konserin ardından, sahili dolduran binlerce kişi, çalınan oyun havaları ile birlikte gönüllerince eğlendi. Başkan Tarhan, yaşanan coşkuya eşlik etti.

Mezitli'de gerçekleştirilen yaz konserlerinin büyük beğeni kazandığını ve binlerce Mezitlilerin coşkuya ortak olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirten Başkan Tarhan, “Ekonominin oluşturduğu baskı başta olmak üzere vatandaşlarımızı, içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçten biraz olsun uzaklaştırabilirsek kendimiz de mutlu oluyoruz. Hep birlikte dünyanın en güzel sahillerinden birisinde en güzel şarkılarla unutulmaz akşamlar yaşıyoruz” dedi.

Yaz boyunca konserlerin farklı sahillerde devam edeceğini ifade eden Başkan Tarhan, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı da coşkuyla kutlayacağız. 29 Ağustos'ta yine bu sahillerde sizlerin belirleyeceği bir müzik türüyle kutlamalarımızı başlatıyoruz. Şimdiden belediyemizin sosyal medya hesabından yaptığımız 'yaz konseri' duyurusunun altına istediğiniz müzik türünü belirlerseniz, biz de ona göre bir sanatçımızı ya da grubumuzu sizlerle buluşturmak istiyoruz. 30 Ağustos akşamı ise binlerce vatandaşımızla birlikte yaptığımız 'zafer yürüyüşü'nün ardından değerli sanatçı Zeynep Bahşi zafer coşkumuza ortak olacak. Tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşümüze ve Zeynep Bahşi konserimize bekliyoruz” diye konuştu.