Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı

Mersin'de Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 yeşil deniz kaplumbağası, 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri çerçevesinde denize bırakıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Millet Bahçesi sahil etabında etkinlik düzenlendi. Renkli ve dolu dolu geçen etkinlikte caretta markalama, belgesel gösterimi, çevre ve deniz temizliği, atölye çalışmaları, konser ve çocuk etkinlikleri de organize edildi.

“Çevre, tüm canlılara ait bir ekosistem”

Etkinlikte konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Çevre, hepimize ait olan, hep birlikte içinde yaşadığımız ekosistemi ifade ediyor. Çevrenin sürdürülebilir olması yine hep birlikte ortaya koyabileceğimiz hassasiyetle mümkün. Çevreyi, sadece insanoğlu olarak bizler işgal etmiyoruz. Tüm canlılarla birlikte bu dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla çevreye karşı duyarlılık, koruma hassasiyeti, sadece insanların değil, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak anlamına geliyor” dedi.

“Dünyamızı, doğamızı ve çevremizi korumak için çalışıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da etkinlikte yaptığı konuşmada, Mersin ve Akdeniz'de park ve yeşil alan kıtlığına dikkat çekti, Türkiye'nin en güzel ve dört tarafı denizle çevrili millet bahçesini kente kazandırdıklarını ifade etti. Gültak, “Çevre, sadece park, bahçe, yeşil alan değil. Aynı zamanda Adanalıoğlu'nda 25 yıllık çöp sorununu çözdük, sahildeki barakaları kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile o bölgeleri koruma altın aldık, site alanı ilan ettik. Ayrıca sahillerimizdeki caretta caretta deniz kaplumbağasının yumurtlama alanlarını da koruma altına alıp, vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek için etkinlikler organize ettik” diye konuştu.

Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ise bu yıl 'Temiz deniz, temiz dünya' sloganıyla, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı şekilde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde tedavileri tamamlanıp marka takılan iki deniz kaplumbağası, protokol üyeleri ve depremzede çocukların katılımıyla Mersin Millet Bahçesi sahilinden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.