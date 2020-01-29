TEGV öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi ile tanıştı

MERSİN (İHA) – Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi aldı.

TEGV Mersin Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenim Birimine devam eden öğrencilere, Merkez Kütüphanede, genel kütüphane kuralları, kütüphanede bulunan kitap türleri, görme engellilerin yararlanacağı bölüm, kütüphanenin önemi konularında bilgi verildi.

Mersin genelinde 544 adet kütüphane bulunduğu ve bu kütüphaneler içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesinin en büyük ilk 24 kütüphane içerisinde yer aldığı bilgisinin verildiği öğrenciler, Türkiye'de ve dünyada kütüphaneciliğin tarihi hakkında da aydınlatıldı. Büyükşehir Belediyesine ait Gezici Kütüphanenin de kırsalda yer alan ve kütüphanesi bulunmayan okulları ziyaret ettiği bilgisi verilen öğrencilerin ziyareti, Şehir Tiyatroları oyuncularından Ümit Adıgüzel eşliğinde drama ve okuma etkinliği ile sona erdi.

Öğrencilere ziyaret sonrası içerisinde çocuk klasiklerinden bir adet kitap, ayraç, bloknot, kalem ve kent rehberinden oluşan bir çanta hediye edildi.