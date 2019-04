Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi

Mersin'de bedensel engelli bir kişi, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile geldiği okulda, engelli asansöründe görevli olmayınca vatandaşların yardımı ile merdivenlerde çıkabildi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri dolayısıyla Mersin'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi olaysız şekilde devam ediyor. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bağlı bulundukları bölgedeki okullarda oylarını kullanırken, katılımın da yüksek olduğu gözleniyor.

Bu arada merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Selim Koyuncu da oyunu kullanmak için Yalınayak Ortaokulu'na tekerlekli sandalyesiyle geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeniyle merdivenden çıkmaya çalışan Koyuncu'nun yardımına, çevredeki vatandaşlar ile seçim görevlileri yetişti. Bu arada okuldaki bir görevli, engelli şahsın yanına giderek, "Rampamız var, asansörümüz de var, neden söylemediniz?" diye sordu. Asansörde görevli bulunmadığını söyleyen Selim Koyuncu da vatandaşların yardımı ile oyunu kullandı.

Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, asansörde görevli olmayınca merdivene yönlendiğini, ancak bu tür yerlerde insanların genel olarak sürekli kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Her insanın oyunu kullanması gerektiğini ifade eden Koyuncu, "Her kim olursa olsun oyunu kullanmalı. Herkesin bir görüşü vardır. O yönde oyunu kullanmasını isterim. Çünkü bu her zaman olan bir şey değil. Seçimin yapması gerekir. Kimin ileri gitmesi isteniyorsa o yönde oyunu kullanılması gerekir" dedi.