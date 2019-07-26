Tekli: “3. Bölgede kısa sürede sanayi tesislerinin bacalarının tüttüğünü göreceğiz”

Bölgede 28 parselin tahsisini gerçekleştirdiklerini, 4. ve 5. Bölgelerde çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Tekli, “3. Bölgede ciddi bir talep yoğunluğu var. Bebek mamasından beyaz eşya üretimine kadar birçok sektörde başvurular bölgeye akın akın geliyor. Bölgede kısa sürede sanayi tesislerinin bacalarının tüttüğünü göreceğiz. Bölgede hedeflenen istihdam yaklaşık 6 bin” dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve hedeflerini anlattı. Merkez Yenişehir ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda Tekli, 16 ayrı başlıkta topladığı çalışmalarda özellikle 3. Bölgede gelinen son durum ile 4. Bölge ve 5. Bölge hedefleri üzerinde durdu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve MTOSB tanıtım filmlerinin ardından, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin'e birçok katkı sunduklarını söyledi.

“OSBÜK'te denetleme görevi bize verildi. 25 OSB'nin kontrolünü biz üstlendik”

OSBÜK yönetiminde de yer alan Tekli, Ankara'da 5 Temmuz'da OSBÜK seçimlerinin yapıldığını anımsatarak, iki yıl önce açıklanan reform paketi ile OSBÜK'ün dernek statüsünden çıkıp tüzel kişilik kazanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlandığını belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'deki tüm OSB'lerin OSBÜK'e kaydının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Tekli, “Şu an 331 OSB kayıtlı, yaklaşık 800 de delegemiz var. Biz, Ankara'da Mersin'i 14 delege ile temsil ediyoruz. Denetleme görevi bize verildi. Bu çerçevede şu anda 25 OSB'nin kontrolünü biz üstlendik” dedi.

“Hiçbir krizin bizi etkilememesi en büyük kazancımız”

Daha sonra MTOSB bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Tekli, 1. ve 2. bölgelerdeki çalışmaları sürerken, yaklaşık 19 bin kişilik istihdamın da artarak devam ettiğini vurguladı. Tekli, “Bizim en büyük kazancımız; hiçbir krizin, hiçbir söylentinin bizi etkilememesi. Fabrikalarımızın şu an işçi çıkarmayıp sayıyı artırma yönleri de bizi en çok sevindiren konu” diye konuştu.

“3. Bölgede 28 parseli tahsis ettik. Ciddi bir talep yoğunluğu var”

3. Bölgeyi faaliyete geçirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan tekli, bu çerçevede çok ciddi ihaleleri olduğunu kaydetti. 3. Bölgede hedeflenen istihdamın yaklaşık 6 bin olduğunu belirten Tekli, “Şu ana kadar 28 parselimizi tahsis ettik. Biz ciddi firmalar peşindeyiz. Ciddi bir talep yoğunluğu var. Şu an piyasalardaki ekonomik kriz söylentileri bizim sanayiyi kesinlikle etkilemiyor. İhracat rakamlarımızda da ciddi artışlar var” ifadelerini kullandı.

Tahsisini gerçekleştirdikleri 28 firma içinde çok değerli tesisler olduğuna işaret eden Tekli, karma bir OSB oldukları için her sektöre kapılarının açık olduğunun altını çizdi. Bebek mamasından beyaz eşya üretimine kadar birçok sektörde başvuruların bölgeye akın akın geldiklerini vurguladı. 3. Bölgede ham yolların bittiğini, yatırımcıların da inşaat faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Tekli, “Biz burayı ilan edeli çok fazla zaman olmadı ama yatırımların çok hızlı şekilde devam edeceğinden ve hemen hizmete açılacağından eminim, çünkü sanayicimiz yatırama başlama konusunda iştahlı” şeklinde konuştu.

“Altyapı ve üstyapı çalışmaları son hızla devam ediyor”

MTOSB 3. Bölge altyapı hatlarına ait yapım ihalesinin mayıs ayında gerçekleştirildiğini anımsatan Tekli, 17 milyon 500 bin TL'ye ihale edilen, 6 ay süreli altyapı çalışmalarının da yüklenici firma tarafından 20 Mayıs'ta başlatıldığını kaydetti. İşin yüzde 57'sinin tamamlandığını ifade eden Tekli, planlanan süreden önce bitirilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Elektrik üst yapısı ihalesini de bu hafta içinde yaptıklarını, haftaya sonucun netleşeceğini anlatan Tekli, yatırım bedelinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu kaydetti. Tekli, elektrik altyapı ihalesinin de 850 bin TL bedelle bir firmaya verildiğini kaydetti. 3. Bölgede çalışmaların son hızla devam ettiğini vurgulayan Tekli, çok kısa sürede hepsinin devreye gireceğini söyledi. Bölgede kısa sürede sanayi tesislerinin bacalarının tüteceğine işaret eden Tekli, “Ciddi para harcayan firmalarımız var. Yaklaşık 32 parsel devreye girecek” dedi.

3. Bölge köprü inşaatının ihalesini yaptıkları ve yakında sonuçlanacağı bilgisini veren Tekli, elektrik üstyapı ihalesini 6 milyon 20 bin TL bedelle alan firmanın çalışmalarına ise ağustos ayında başlayacağını belirtti.

“4. Bölgede arazinin yüzde 67'sinin kamulaştırmasını tamamladık”

4. Bölge olarak planlanan yaklaşık 80 hektarlık arazinin yüzde 67'sinin kamulaştırmasını MTOSB olarak gerçekleştirdiklerini belirten Tekli, şahıslara ait olan yüzde 33'lük bölümün kaldığını kaydetti. Tekli, “4. Bölge içinde hazine arazisi olan bir bölüm cezaevi olarak düşünülüyordu. Bunu da Adalet Bakanlığı'ndan Milli Emlak'a dönüştürüp iptal ettirdik ve OSB'ye katma adına çalışmalarımızı başarıyla sürdürdük ve hazine arazilerinin bir kısmını bölgemize hak kazandırdık. Lütfi Elvan ve Mersin Valisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2. Bölgenin üstünde yer alması planlanan 5. Bölge ile ilgili çalışmalara da değinen Tekli, “293 hektarlık alanını yüzde 37'lik kısmını satın alma ve hazine arazisi olarak müracaat ettik. Burayı da sanayiye dönüştürme konusunda hızlı bir şekilde çalışıyoruz. 3. Bölgede elde ettiğimiz arsa gelirlerini bekletmeden 4. ve 5. Bölgelere harcayarak OSB'lerimizin sınırlarını ne kadar artırırsak o kadar çok fabrikaya sahip oluruz ümidiyle uğraşlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 2 ay sonra otobanla buluşmayı ümit ediyoruz”

MTOSB 2. ve 3. Bölgelere hizmet edecek, mevcut yola alternatif olarak planlanan 800 metre uzunluğundaki Kürkçü Mahallesi-3. Bölge arasındaki bağlantı yolunun genişletilmesi çalışmalarının, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi işbirliğinde devam ettiğini dile getiren Tekli, otoban bağlantı yoluna ilişkin de bilgi verdi. Otoban bağlantısının kavşak çalışması ve kamulaştırma sürecinin tamamlandığını söyleyen Tekli, kalan 2 bin 500 metre uzunluğundaki kısmın yol yapım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Tekli, “Yaklaşık 2 ay sonra otobanla buluşmayı ümit ediyoruz. Çalışmalar ciddi şekilde sürüyor. Çalışmaların takipçisiyiz. Bu çalışmalarla 1-2 ay içinde otobana çok rahat bir şekilde bağlanırız diye düşünüyoruz. Sanayicilerimiz, heyecanla otobana bağlanmayı bekliyor” şeklinde konuştu.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak yaptıklarını bildiren Tekli, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan çok ciddi destek aldıklarını ve binaların proje aşamalarının bitme noktasına geldiğini, ağustos ayında ihaleye çıkmayı planladıklarını söyledi.

MTOSB içindeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 yıl önce kurulduğunu anımsatan Tekli, “Okul artık kontrolden çıktı. Enteresan ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Motosiklet motoru ile otomobil ve model uçak yaptılar. Bu yılki hedefimiz 920 öğrenciydi ama kapasitemiz bin 145 öğrenciye ulaşacak şekilde müsait” dedi.

“FRC Robot Yarışması'nın Türkiye ayağı ekim ayında Mersin'de yapılacak”

ABD'de düzenlenen FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışmasının Türkiye ayağını bu yıl Mersin'e almayı başardıklarını da anlatan Tekli, şunları söyledi.

“Bu yıl iki öğrencimiz Amerika'daki yarışmada Mersin'i temsil etti. Robot yarışları, Türkiye'de hep İstanbul'da yapılıyordu. Burada başarılı olanlar Amerika'ya gidiyordu. Biz, bu sene FRC'nin düzenlediği Türkiye'de yapılacak ara yarışları Mersin'de yapma kararı aldık. Yarışma, İstanbul'dan sonra ilk kez Mersin'de yapılacak. Türkiye'nin tüm robot takımları, 17-20 Ekim 2019 tarihinde Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda sahaya çıkacaklar. Mersin Valiliği himayelerinde, kontrolü tamamen MTOSB'de olacak ve bu turnuvayı Mersinlilere sunacağız. Türkiye'de 18 takım olduğunu biliyoruz. Bizim okulumuz da robot takımıyla bu yarışmada yer alacak.”