Tekli: "Bütüncül destek paketi sanayicimizi heyecanlandırdı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte sanayici, girişimci ve araştırmacıya toplamda 5.6 milyar TL destek vereceklerini duyurmasının ardından açıklama yapan Tekli, devletin sağladığı desteklerin 2019 yılında artarak süreceğini ve bu durumun iş dünyasını heyecanlandırdığını ifade etti. Tekli, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın 2019'un ilk gününde verdiği müjde, yatırımcılarımızı heyecanlandırdı. 5.6 milyar TL'lik destek, sanayici ve yatırımcı arkadaşlarımızın önünün açılması ve üretim kapasitelerini artırma yönünde önemli bir atılımdır. Üretim odaklı çalışmalarımızla devletimizin bizlere sağladığı bu imkanları boşa çıkarmadan, yeni üretim alanları ve istihdam alanlarını Mersin'e kazandıracağız. Bu anlamda Bakanımız Varank başta olmak üzere emeği geçenlere sanayicilerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.