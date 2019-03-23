Tekli: “Hedefimiz, sene sonunda 3. Bölgede fabrikaların faaliyete başlaması”

Bölge ham yol genişletme çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladıklarını ifade ederek, “Hedefimiz, sene sonunda 3. Bölgede fabrikaların faaliyete başlaması” dedi.

MTOSB 2018 Ekim-2019 Mart dönemi Sanayici Bilgilendirme Toplantısı, bölge konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile çok sayıda sanayici katıldı.

Bölge Müdürü Yılmaz'ın hazırladığı sunumda, MTOSB'de gerçekleştirilen son 5 aylık faaliyetlerin bilgilendirmesi yapıldı. Elektrik, doğalgaz ve su tüketim verilerinin son 1 yıllık dönemi ile bir önceki yılın aynı dönemi üzerine bilgilendirmeler yapılan toplantıda, son 10 yıllık enerji tüketim verilerindeki artışa dikkat çeken Yılmaz, MTOSB'de son yıllardaki büyüme eğilimini altını çizdi.

“Hedefimiz, sene sonunda 3. Bölgede fabrikaların faaliyete başlaması”

MTOSB Başkanı Tekli ise son 5 ayda gerçekleşen faaliyetleri anlattı. MTOSB 3. Bölge ham yol genişletme çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladıklarını belirten Tekli, “Nisan ayı ortasında kalan kısmın da bitirilmesi için son derece gayretle ilerliyoruz. Hedefimiz, sene sonunda buradaki fabrikalarımızın faaliyete başlaması ve şu anda yaklaşık 19 bin kişi istihdam edilen MTOSB'de bu sayının 3. bölgenin de faaliyete geçmesi ile 25 bin olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin en büyük beklentilerinden birisi olan OSB-Otoyol bağlantısı hakkında da bilgi veren Tekli, “MTOSB'ye hizmet vermesi planlanan ve projesi tamamlanmış otoban bağlantısının kavşak çalışması ve kamulaştırma süreci tamamlandı, kalan 2 bin 500 metre uzunluğundaki kısmın yol yapım çalışmalarına başlandı. Şu anda iş makinaları o bölgede çalışıyor. MTOSB 1. Bölgeye hizmet verecek 2 bin 500 metrelik bu yol sonrasında 2'nci ve 3'ncü bölgeye hizmet verecek yolun kalan kısmı ile ilgili olan çalışmaları yakın olarak takip etmekteyiz” diye konuştu.

MTOSB 1. Bölge elektrik altyapısında yapılan çalışmaları da aktaran Tekli, “Birinci etap çalışmalarını tamamladığımız ve 7 firmamıza daha kaliteli, verimli ve kesintisiz elektrik verdiğimiz elektrik havai hatlarının yer altına alınması işi kapsamında, 2'nci etap çalışmalarını da büyük ölçüde bitirdik. 2'nci etabın devreye alınması ile birlikte 40 firma daha yeraltından müstakil olarak beslenecek. 3'ncü etap için ise Nisan ayı içerisinde ihalesini gerçekleştirerek en kısa zaman içerisinde bu etabı da bitirerek, sanayicimizin daha verimli ve kesintisiz elektrik ihtiyacına cevap vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ortaklığında yürütülen, bölgede üretim yapan işletmelerin üretim verimlilikleri ile rekabetçi yapılarının güçlendirmesini amaçlayan Model Fabrika Projesi ile ilgili bilgi veren Tekli, “Endüstri 4.0 için yepyeni bir adım olan ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, teori ve pratiği birleştirmeleri ve yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getirmek noktasına sanayicimize farklı bir bakış açısı kazandıracak olan Model Fabrika Projesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Aynı zamanda MTSO ile birlikte yürüttüğümüz diğer bir cazibe merkezi projesi olan Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi kapsamında yine sanayicilerimize katkı sağlayacak bir merkezi bölgemize kazandıracağız. Burada oluşturulacak Dış Ticaret birimi ile sanayicilerimizi yurt dışı fuarlarla daha sık şekilde buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu cazibe merkezi içerisinde bir hukuk birimi oluşturarak sanayicilerimizin hem yurt içi hem de yurt dışı hukuksal konularla ilgili danışmanlık hizmeti verebileceğimiz bir merkez planlıyoruz" dedi.

Toplantı, yurt dışı fuarlara katılım ile ilgili sanayiciler ile fikir alışverişinde bulunulmasının ardından, bölgede faaliyet gösteren firma yetkililerinin istek ve önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.