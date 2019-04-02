Tekli: “İstihdam ve ihracata ağırlık veren gündemle yola devam edeceğiz”

MTOSB Başkanı Tekli, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin artık seçim gündemini geride bıraktığını ifade ederek, göreve gelen tüm belediye başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi ve seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Önümüzdeki 4,5 yıllık süreçte herhangi bir seçim gözükmediğine işaret eden Tekli, “MTOSB olarak artık tek hedefimiz istihdam sayılarını yukarı çekerken, yeni yatırımları Mersinimize kazandırmak ve ihracata ağırlık vermek. Nisan ayı içerisinde sanayicilerimizi yurtdışında bir fuara götürerek burada ihracat yapmalarını sağlayacak ortamları oluşturmaya çalışacağız” dedi.

3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların hız kazandığının altını çizen Tekli, “3. Bölgedeki hedefimiz olan 6 bin istihdamı bir an evvel faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. 3. Bölgenin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ile birlikte hemen ardından 4. Bölgemizin çalışmalarına da başlayacağız. Amacımız, Mersin'e yeni sanayi alanları kazandırmak” ifadelerini kullandı.