Tekli: "MTOSB, büyük Türkiye'nin başarı örneği olmuştur"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, 1993'ten 2023'e kadar 30 yıldır bir çocuk gibi büyüttükleri MTOSB'nin, büyük Türkiye'nin başarı örneği olduğunu belirterek, "Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Tekli, yaptığı açıklamada, OSB'lerde 4 yılda bir seçim yapıldığını ve bu seçimlerde aday olmanın tüm sanayicilerin demokratik hakkı olduğunu belirterek, "MTOSB'de bugüne kadar yapılan tüm seçimler demokrasi şöleni havasında seyretti. Bu seçimin de çıkacak tüm listeler arasında barışçıl bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Fakat zaman zaman haksız ithamlarda bulunulduğunu görüyoruz. OSB'ler kamu kuruluşlarıdır ve 7 kurum temsilcisi, 8 sanayiciden oluşan Müteşebbis Heyet tarafından yönetilir. Bu heyetin başkanlığını MTOSB'de Mersin valileri yapıyor. Türkiye genelinde genel kurullarında karar alarak yönetim kurulu başkanına, Müteşebbis Heyet Başkanlığını devreden ve valileri OSB'lerden uzaklaştıran OSB'ler de oldu. Biz hiçbir zaman bunu düşünmedik. Valilerimizin bizlerin başında olması her zaman için sanayicilerimizin faydasına olmuştur. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlarız. Biz Bakanlığımızın bilgisi ve Müteşebbis Heyet kararlarımız olmadan OSB'ye çivi çakamayız. İçerisinde bulunduğum tüm yönetim kurullarının bugüne kadar aldığı kararlar, sanayicilerimizin faydasına olan ve olacak kararlardır" diye konuştu.

Bugüne kadar attıkları her adımı sanayicilerin hakkını gözeterek attıklarını kaydeden Tekli, "Ayrıca yönetiminde bulunduğum Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) içerisinde de sanayicilerimizin faydasına olan kararlar alınmasına vesile oldum. Bizler hem üreten, hem de üreten bölgeleri yöneten OSBÜK yöneticileri olarak sanayicilerimizin yaşadığı sorunları ilgili bakanlıklara ileterek çözüm üretilmesi yolunda adımlar attık. OSBÜK yönetiminde bulunmam vesilesiyle mevzuatı çok yakından takip ediyorum. Bölge Müdürlüğü olarak da sanayicilerimiz lehine değişen yasaları direkt olarak sanayicilerimize aktararak onların da faydalanmasını sağladık. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlemler OSB mevzuatının sanayicilerimize tanıdığı haklar çerçevesinde olmuştur. Bakanlık tarafından denetlenen bir kurumun bunun aksini yapması da mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"MTOSB, Türkiye'de hiçbir OSB'de görülmemiş bir hızla büyümeye başladı"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerinde 25 firma ile kurulduğunu anımsatan Tekli, "1993'ten 2005 yılına kadar bir bebek gibi yavaş yavaş gelişen bölgemiz, 2005 yılından itibaren büyüme ivmesine hız kazandırdı. Temel sorunlar o günlerde tespit edildi ve uzun dönem çözümü planlandı. 2005 yılında itfaiye binası ve sağlık ocağı inşaatımız tamamlandı. 2006 yılında spor tesisleri ve TEKMER binamız tamamlandı. Aynı yıl, 1. bölge çarşı binamız hizmete girdi. 2007'de 1. bölge arıtma tesisimiz yapıldı. 2007-2008 yılları arasında 1. bölge dere yatakları ıslah edildi. O yıllarda bölgemize yoğun bir talep olduğu ve bu talebin artarak devam edeceği açık şekilde gözlemleniyordu. 2009 yılında ise 2. bölgenin çalışmalarına başlanıldı ve ham yolların açılması gerçekleştirildi. Aynı yıl 2. bölge hayata geçti. 2010 ile 2012 yılları arasında, 2. bölgede elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon gibi tüm altyapı işleri tamamlandı. Teknolojinin hızlı gelişimi tarafımızdan gözlemlendiği için bölgemizde teknolojiyi daha iyi kullanmak için çalışmalarımız oldu. 2011'de 1. OSB kamera sistemi kurulumu gerçekleştirildi ve müdürlük binası üst katı yapılarak tadilatı tamamlandı. Yine 2011-2012 yıllarında 2. bölge elektrifikasyon ve donanım işleri gerçekleştirildi. Ayrıca, 2011'de 2. bölgedeki tüm asfalt işleri tamamlandı ve Yakaköy trafo merkezinden 4 kilometre elektrik kablosu iletim hattı çekildi. MTOSB o yıllarda Türkiye'de hiçbir OSB'de görülmemiş bir hızla büyümeye başladı. 2012'de 2. bölgeye su temini sağlanmak üzere terfi merkezi inşa edildi. 2012 yılında, Türkiye'nin En Temiz Organize Sanayi Bölgesi yarışmasında 3.'lük ödülünü aldık. Çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında göstermiş olduğumuz gayret ve yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı da 'çevre beratı' almaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

2013 ve 2014 yıllarında ise cami inşaatını tamamlayarak hizmetine sunduklarını söyleyen Tekli, şöyle devam etti; "Son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ise depremzede vatandaşlarımızın barınması için camimizi kullanmaya devam ediyoruz. Üreten ve eğiten organize sanayi bölgesi hedefiyle, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2011 yılında 5 alan ve 120 öğrenci ile eğitime başladı. 2013- 2014 yılında Mersin Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokol ile özel okula dönüştürülerek bölgenin ara eleman ihtiyacına yönelik eğitimlere başlanıldı. Öğrenci sayısının artmasıyla 2014'te, Şişecam tarafından 24 derslikli meslek lisesi binası yapıldı ve okulun adı Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Okulumuzda halen bine yakın öğrencimiz eğitim görüyor ve ara eleman amacıyla çıktığımız yolda mezun ettiğimiz öğrenciler aranılan elemanlar olmayı başardılar. 2014-2015 yıllarında 2. OSB itfaiye, çarşı ve güvenlik binaları inşa edildi. 2015-2017 arasında 2. bölge 10 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi yapım işi gerçekleştirildi. Ayrıca 2. ve 3. bölge içerisindeki firmalara ileri arıtma teknoloji yöntemleriyle arıtılarak şebeke suyu özelliklerine getirilecek su ile firmalarda üretimde kullanabilecekleri alternatif su kaynağı sağlandı. 2017'de 1. OSB kuru dere yatağı ıslah edildi. 2019'da ise 3. OSB'nin temelleri atıldı ve ham yolların açılması töreni düzenlendi. Aynı yıl 3. bölge hayata başladı. 2019'da 3. OSB altyapı elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon, yağmur suyu ve telekomünikasyon işleri yapıldı."

"Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hayata geçirildi"

2019 yılında Tarsus Üniversitesi ile MTOSB arasında aralık ayında imzalanan protokole istinaden MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun, 2022-2023 döneminde eğitim hayatına başladığını aktaran Tekli, "2019 yılında Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin temelleri atıldı ve 2020 yılında yapımı tamamlandı. Aynı yıl 4. bölge için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yer tespit komisyonu gelerek, Ağustos 2022 tarihinde yer seçimi kesinleşerek imar planı çalışmalarına başlandı. Öte yandan, 3. bölgeye terfi istasyonu inşa edildi. 2020'de, 3. OSB Kürkçü bağlantı yolu asfalt dökümü yapıldı ve kamera temini ve montajı işleri tamamlandı. 2021 yılında helikopter pisti yapım işi tamamlandı. Sanayicimizin en önemli sorunu olan yol sorununu çözmek adına yaptığımız tüm girişimler olumlu sonuç verdi ve 2022'de otoban bağlantı yolu 1. etap açılışı bakanlarımızın katılımı ile gerçekleşti. Bölge içerisindeki 226 adet kameranın tek bir noktada izlenebilmesi amacıyla Dijital İzleme Merkezi oluşturuldu. Bu özellikle güvenlik açısından olmazsa olmaz bir uygulama" dedi.

Bölgenin başlı başına bir şehre dönüştüğünü söyleyen Tekli, "2023 yılı içerisinde bölge çalışanlarının çocukları için kreş inşaatına başlanıldı. Ayrıca 1. bölge atık su artıma tesisi kapasite artırımı yapım işi inşaatına başlanıldı. Sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermesi amacıyla 2023 yılı itibari ile Mersin 15. Noterliği MTOSB 1. Bölge Çarşısı da açıldı. Bölgeye olan yoğun yatırım talepleri devam ederken, 9 Mayıs 2023 tarihinde MTOSB 5. bölge yer seçim tespit komisyonu gerçekleştirildi ve ilgili alan komisyon tarafından uygun bulundu. Çevreci OSB hedefimizle bölgemizdeki tamamlanmış GES projeleri 2023 yıl itibari ile 70 megavat güneşten elektrik üretmekte olup bölge tüketimimizin yaklaşık yüzde 20 sini karşılamakta. MTOSB ziyaretçileri, sanayicileri ve çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, 21 odalı 42 kişinin konaklayabileceği bir otelin planlama çalışmaları devam etmekte" diye konuştu.

"25 firma ile çıktığımız yolda 220 firmaya ulaştık"

Başkan Tekli, 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerinde 25 firma ile kurulan bölgenin, 2023 yılı itibari ile 756 hektar alanda, 3 ayrı bölgede 220 firma ile güçlü bir aile olarak faaliyet göstermeye devam ettiğini belirterek, "4. ve 5. bölgenin de ailemize eklenmesiyle, kurulduğunda 380 hektar olan bölgemize son 10 yılda 704 hektar alan daha dahil edilerek bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşacağız. Karma OSB olan bölgemiz; 14 ayrı sektörde faaliyetlerine devam etmekte. MTOSB gelişim hızı ve verdiği hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı..

"MTOSB'nin kariyer dönemi başladı"

"Biz MTOSB'yi çocuğumuz gibi büyüttük" diyerek sözlerini sürdüren Tekli, şu bilgileri verdi; "Biz bölgemizin önce sağlıklı büyümesi için uğraştık. Alt yapısı, güvenliği, itfaiye müfrezeleri, sağlık ocağı, camisi, arıtma tesisleri, model fabrikası, lisesi, yüksekokulu, spor kompleksleri ve daha sayamadığımız birçok hizmet alanları ile artık MTOSB kariyer dönemine hazır 30 yaşında genç bir delikanlı. Bundan sonra da yapacak çok işimiz var. Ama en önemli işimiz ‘büyük Türkiye'nin başarı örneği' olarak gösterilen MTOSB'nin, Mersin'in yatırım alanı ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir sanayi üssü olabilmesidir. Yatırım için bekleyen 300'e yakın sanayicimizin yer ihtiyaçlarını karşılamak önümüzdeki dönemin en önemli sorumluluğudur. Bu sadece bizim sanayicilerimize karşı değil, her geçen gün büyüyen Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına, ihracatına ve üretim gücüne destek olabilmek adına üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Ülke ekonomimizin gelişmesine büyük katkılar veren Mersin'in, sanayi alanındaki yatırım alanlarını arttırmak, güvenli ve çevreci bir alt yapıyı sanayicilerimizin kullanımına açmak benim ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın en önemli sorumluluğudur. Bu anlamda bugüne kadar bölgemize emeği geçmiş tüm bakanlarımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza, müteşebbis heyet üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, bölge müdürlüğü personelimize, sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu tek başıma benim ve yönetim kurullarımızın başarısı değil, büyük MTOSB ailesinin başarısıdır. Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, gerçekleştireceğimiz birçok projemiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."