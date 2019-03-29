Tekli: "Seçimin kazananı Mersin olsun"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (MTSOB) Sabri Tekli, vatandaşların parti görüşleri ne olursa olsun sandığa giderek oylarını kullanmaları gerektiğini belirterek, "Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan tarafın Mersin olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tekli, yaklaşan yerel seçim öncesi Mersin'de yaşayanları oy kullanmaya davet etti. Demokratik bir seçim olması adına parti görüşü ne olursa olsun ülkenin, halkın oylarına ihtiyacı olduğunu belirten Tekli, yerel seçimlerin Türkiye ve Mersin adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye'yi yakından ilgilendiren yerel seçimler, aynı zamanda Mersin için de büyük önem taşıyor. Mersin'in gelişmesi, sanayi alanında atılacak adımlar, kentin çevresini değiştirecek projeler üretilmesi adına yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Bu sebepten dolayı vatandaşların parti görüşleri ne olursa olsun sandığa giderek oylarını kullanmaları gerekiyor" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin Mersin için yapacağı çalışmaların içerisinde, kente olumlu etkiler bırakan STK, kurum ve kuruluşlar, odalar, kısacası kent lobisinin de olması gerektiğini kaydeden Tekli, "Göreve gelecek adayların sanayi alanında atacağı adımlar, kentimiz açısından büyük önem taşıyor. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesi ile birlikte Mersin'e ciddi bir istihdam gücü sağlayacağız. Bu noktada yerel yönetimlerin de sanayi alanında yapacağı çalışmalara ihtiyacımız olacak. Türkiye'nin hemen hemen bütün organize sanayi bölgelerinde müteşebbis heyeti kaldırılmasına rağmen, MTOSB'de Müteşebbis Heyetinde kentimizin valisi başkanlığında, içinde belediye başkanlarımızın da bulunduğu bir grupla birlikte hareket ediyoruz. Bu durum MTOSB'nin birlik ve beraberlik gücünün en açık göstergesidir. Bu bağlamda Mersin'de göreve kim gelirse gelsin, beraberlik ruhundan kopmaması gerekiyor. Yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı sonuçlar getirmesini diler, seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan tarafın Mersin olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.